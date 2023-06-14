Аленичев назвал главное разочарование сезона РПЛ

Экс-игрок московского «Спартака» и сборной России Дмитрий Аленичев назвал главное разочарование прошлого сезона чемпионата России.

«Для меня разочарование сезона - это спартаковские игроки. Я думал, что они будут выглядеть сильнее. «Спартак» выглядел неубедительно, мы это должны признать», - передает слова специалиста издание «РИА Новости».

В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги «красно-белые» заняли третье место и стали бронзовыми призерами турнира. В Кубке страны подопечные Гильермо Абаскаля завершили участие на втором этапе полуфинала Пути регионов, уступив «Акрону».