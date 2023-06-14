Гранат: «Личка - самый идеальный вариант для «Динамо»

Экс-футболист столичного «Динамо» Владимир Гранат высказался насчет возможного назначения чешского специалиста Марцела Лички на пост главного тренера «бело-голубых».

«Марцел - самый идеальный вариант для «Динамо» сейчас, чтобы не искать специалистов за границей. Тренер готов к РПЛ, знает все требования нашей лиги», - приводятся слова специалиста на страницах издания «Чемпионат».

Напомним, что в концовке прошлого сезона с поста главного тренера «Динамо» был уволен сербский наставник Славиша Йоканович. В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги «бело-голубые» заняли лишь девятое место.