Хавбек «Ростова» Иван Комаров пролонгировал сотрудничество с клубом. Как информирует пресс-служба, стороны поставили подписи под долгосрочным трудовым соглашением, которое рассчитано до конца 2026 года.

«Ваня, поздравляем тебя и желаем успешной игры в составе нашей команды», - говорится в публикации «жёлто-синих».

В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги Комаров провел 11 поединков, в которых сделал одну результативную передачу.

В минувшем розыгрыше чемпионата страны подопечные Валерия Карпина набрали 53 балла и заняли четвертое место в турнирной таблице.