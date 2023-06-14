В «Локомотиве» оценили возможность автоматического продления контракта с Дзюбой

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о будущем в клубе нападающего Артёма Дзюбы.

«Безусловно, мы рады, что он остался с нами ещё на сезон. Автоматическое продление? Есть определённые условия по качеству, думаю, что он их достигнет», - цитирует Нагорных ТАСС.

Напомним, что недавно между «Локомотивом» и 34-летним нападающим было подписано новое соглашение по схеме «1+1». Ряды «железнодорожников» Дзюба пополнил в феврале на правах свободного агента. За московскую команду форвард сыграл 13 поединков, в которых отметился восемью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.