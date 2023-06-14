Ветеран «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о возможном приходе в команду нового главного тренера Марцела Лички.

- Как считаете, такой тренер, как Личка, подходит «Динамо», или не факт, что подойдет?

- Судя по работе в «Оренбурге», в этом сезоне он создал хорошую команду. Правда, это в больше степени домашняя команда. Но дома им было проще играть на искусственном покрытии, чем тем командам, которые туда приезжают. Все-таки «Оренбург» и тренировался на синтетике. А на выезде команда выступала не так здорово, хотя от своего стиля не отходила. Понятно, что результата с «Оренбургом» Личка достиг, но в «Динамо» приходили разные тренеры. Взяли Йокановича, и какие результаты мы увидели?

- Но перед ним был Шварц, который успешно работал.

- Да, Шварц удачно работал с «бело-голубыми», но уехал в Германию и там провалился. Поэтому приглашение Лички пока рассматриваю как пятьдесят на пятьдесят.

- Мы видели, что «Оренбург» Лички играл раскрепощено, в атаку. Как вам его футбол?

- Я своим игрокам прививал именно такой футбол. Но при таком футболе надо обязательно иметь хорошую оборону.

- Как вы думаете, от Лички будут ждать, что его команда заиграет сразу же? То есть не дадут времени на раскачку и на построение игры?

- Это во многом зависит от того, на какой срок будет подписан контракт. Если он будет долгосрочный – это одно, а если год плюс продление, то судить руководство будет по следующему сезону. А вообще, выплачивать компенсацию за расторжение контракта – это слишком дорогое удовольствие. Я не знаю, кто ведет переговоры со стороны Лички. Это тоже важно.

- А в чем разница?

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- Если это делает агент, то он постарается заключить соглашение на максимально долгий срок – года на три. Годичный контракт ему не интересен. А «Динамо» слишком часто обжигалось, если не брать Шварца. У немца был результат и хороший футбол. С Йокановичем получилось неудачно. Поэтому теперь «Динамо» будет страховаться. Просто так бросать деньги на ветер уже никто не будет. Это я к тому, что многое будет зависеть от срока контракта.

- В «Динамо» сейчас много футболистов, соответствующих стилю игры, который Личка будет прививать команде?

- Главная проблема «Динамо» - оборона. Если команда не найдет сильных, квалифицированных игроков этого амплуа, то будут проблемы. А так, в средней линии есть хороший выбор исполнителей, в атаке тоже. Много молодежи, которая еще даже не раскрылась.

- Как думаете, Личка возьмет с собой кого-то из игроков «Оренбурга»? Тем более, в «Динамо» нет лидера.

- Это тоже вопрос. Смолов мог быть лидером, по возрасту и мастерству он подходит. Но пока мы этого не видим. В «Оренбурге» неплохие иностранцы, правда, они в основном из группы атаки.

- Как думаете, почему команда вновь обратила внимание на иностранного тренера, это ведь уже тенденция?

- Не надо забывать, кто в «Динамо» является заместителем генерального директора по спорту. Это надо учитывать. Я сразу сказал, что никто из российских тренеров в «Динамо» не появится, пока там будет работать Желько Бувач. Понятно, что он будет искать иностранного специалиста. Хотя была информация, что идут переговоры со Слуцким. Но я в это не верил. А вот Николич, думаю, мог прийти, но что-то не срослось.

Елена Григорьевская