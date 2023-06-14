Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Петрушин: «Пока в «Динамо» работает Бувач, никто из российских тренеров там не появится» эксклюзив

14 Июня 2023 • 12:14 Комментировать

Ветеран «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о возможном приходе в команду нового главного тренера Марцела Лички.

- Как считаете, такой тренер, как Личка, подходит «Динамо», или не факт, что подойдет?

- Судя по работе в «Оренбурге», в этом сезоне он создал хорошую команду. Правда, это в больше степени домашняя команда. Но дома им было проще играть на искусственном покрытии, чем тем командам, которые туда приезжают. Все-таки «Оренбург» и тренировался на синтетике. А на выезде команда выступала не так здорово, хотя от своего стиля не отходила. Понятно, что результата с «Оренбургом» Личка достиг, но в «Динамо» приходили разные тренеры. Взяли Йокановича, и какие результаты мы увидели?

- Но перед ним был Шварц, который успешно работал.

- Да, Шварц удачно работал с «бело-голубыми», но уехал в Германию и там провалился. Поэтому приглашение Лички пока рассматриваю как пятьдесят на пятьдесят.

- Мы видели, что «Оренбург» Лички играл раскрепощено, в атаку. Как вам его футбол?

- Я своим игрокам прививал именно такой футбол. Но при таком футболе надо обязательно иметь хорошую оборону.

- Как вы думаете, от Лички будут ждать, что его команда заиграет сразу же? То есть не дадут времени на раскачку и на построение игры?

- Это во многом зависит от того, на какой срок будет подписан контракт. Если он будет долгосрочный – это одно, а если год плюс продление, то судить руководство будет по следующему сезону. А вообще, выплачивать компенсацию за расторжение контракта – это слишком дорогое удовольствие. Я не знаю, кто ведет переговоры со стороны Лички. Это тоже важно.

- А в чем разница?

Реклама


- Если это делает агент, то он постарается заключить соглашение на максимально долгий срок – года на три. Годичный контракт ему не интересен. А «Динамо» слишком часто обжигалось, если не брать Шварца. У немца был результат и хороший футбол. С Йокановичем получилось неудачно. Поэтому теперь «Динамо» будет страховаться. Просто так бросать деньги на ветер уже никто не будет. Это я к тому, что многое будет зависеть от срока контракта.

- В «Динамо» сейчас много футболистов, соответствующих стилю игры, который Личка будет прививать команде?

- Главная проблема «Динамо» - оборона. Если команда не найдет сильных, квалифицированных игроков этого амплуа, то будут проблемы. А так, в средней линии есть хороший выбор исполнителей, в атаке тоже. Много молодежи, которая еще даже не раскрылась.

- Как думаете, Личка возьмет с собой кого-то из игроков «Оренбурга»? Тем более, в «Динамо» нет лидера.

- Это тоже вопрос. Смолов мог быть лидером, по возрасту и мастерству он подходит. Но пока мы этого не видим. В «Оренбурге» неплохие иностранцы, правда, они в основном из группы атаки.

- Как думаете, почему команда вновь обратила внимание на иностранного тренера, это ведь уже тенденция?

- Не надо забывать, кто в «Динамо» является заместителем генерального директора по спорту. Это надо учитывать. Я сразу сказал, что никто из российских тренеров в «Динамо» не появится, пока там будет работать Желько Бувач. Понятно, что он будет искать иностранного специалиста. Хотя была информация, что идут переговоры со Слуцким. Но я в это не верил. А вот Николич, думаю, мог прийти, но что-то не срослось.

Елена Григорьевская

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Алексей Петрушин Марцел Личка
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Июня
12:14 · Кубок России
Мостовой — про игру Акинфеева в Кубке России: «У «Краснодара» два человека ударили так, что там вытаскивать не надо было»
11:58 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» намерен подписать нового центрального защитника
11:53 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» подписал нападающего ЦСКА
11:45 · Россия. Первая лига
Тренер «Арсенала» Сторожук: «Пока никаких разговоров о будущем нет, впервые столкнулись с такой ситуацией»
11:44 · Россия. Премьер-лига
Аленичев: «Нынешнему поколению «Спартака» без разницы, какое место занимать в РПЛ»
11:30 · Россия. Премьер-лига
Легенда «Спартака» Гаврилов рассказал о состоянии после операции
11:27 · Россия. Премьер-лига
Бабаев сообщил, что ЦСКА начал переговоры по продлению контракта с Чаловым
11:15 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Краснодара» Кривцов: «Я бы хотел, чтобы Ивич остался с нами надолго»
11:03 · Россия. Премьер-лига
В «Урале» высказались о возможном подписании Шеттине
11:00 · Россия. Премьер-лига
Федотов: «ЦСКА - топ-клуб, прекрасно знаем, какие цели стоят перед нами»
10:53 · Россия. Премьер-лига
Терёхин: «Удивлюсь, если в следующем сезоне «Зенит» не станет чемпионом»
10:48 · Россия. Премьер-лига
Агент Лички: «Надеемся, что в ближайшее время сможем увидеть Марцела в «Динамо»
10:47 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Краснодара» Кривцов назвал сроки восстановления после травмы
10:32 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» допустили, что Личка может остаться в клубе
10:31 · Россия. Премьер-лига
Шипицин: «Уход Ионова и Хуниора Алонсо – серьёзный минус для «Краснодара» эксклюзив
Все новости
Рекомендуем