«Зенит» подписал нападающего ЦСКА

Наставник молодежной команды московского ЦСКА Ролан Гусев проинформировал о переходе воспитанника «армейцев» Станислава Лапинского в петербургский «Зенит».

«Да, это правда, Лапинский стал игроком «Зенита». Мы вчера с ним попрощались, сказали друг другу спасибо. Хочу ему сказать спасибо и пожелать, чтобы в дальнейшем он добрался до своей цели», - передает слова специалиста издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в прошлом сезоне Российской премьер-лиги ЦСКА финишировал на втором месте в турнирной таблице. Чемпионом страны в пятый раз подряд стал петербургский «Зенит».