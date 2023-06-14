Аленичев: «Нынешнему поколению «Спартака» без разницы, какое место занимать в РПЛ»

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев раскритиковал игроков «народной команды» за отсутствие самолюбия.

«Могли вообще остаться без медалей, и, думаю, они бы не переживали на этот счет. Если мы говорим о нынешнем поколении в «Спартаке», они особо не переживают. 2 или 4 место - особой разницы нет для них. Самолюбия нет», - приводятся слова специалиста на страницах Sport24.

Напомним, что в завершившемся сезоне Российской премьер-лиги «Спартак» финишировал на третьем месте. Серебряным призером стал московский ЦСКА, а титул чемпиона страны в пятый раз подряд завоевал петербургский «Зенит».