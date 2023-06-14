Легенда «Спартака» Гаврилов рассказал о состоянии после операции

Ветеран московского «Спартака» Юрий Гаврилов поведал о состоянии здоровья после хирургического вмешательства на сонной артерии.

«Врачи пока ничего не говорят, прошла только неделя. В целом чувствую себя неплохо. Давление вроде бы нормальное. Держусь!» - передает слова легенды «красно-белых» издание Sport24.

70-летний ветеран был госпитализирован в конце прошлого месяца после инсульта. Неделю назад Гаврилов перенес операцию на сонной артерии.

Гаврилов - бронзовый призёр Олимпиады 1980 года, двукратный чемпион СССР (1976, 1979), финалист Кубка СССР (1981), а также член клуба Григория Федотова и клуба 100 российских бомбардиров.