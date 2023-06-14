Личка пошёл на повышение, или что ждать от «Динамо» в новом сезоне

Московское «Динамо» заметно разочаровало в прошедшем сезоне РПЛ, заняв итоговое девятое место. Лишь трижды за всю российскую историю «бело-голубые» выступали хуже. В сезоне 2004 года последователи Льва Яшина оказались четырнадцатыми, в сезоне-2018/19 двенадцатыми, а сезон-2015/16 и вовсе не хочет вспоминать ни один из болельщиков «Динамо». Клуб тогда вылетел в ФНЛ, но, к чести своей, всего за один сезон сумел вернуться в «элиту нашего футбола» из «Лучшей лиги мира». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о новом главном тренере «бело-голубых» и делится своими ожиданиями от нового сезона.

Надеялись на лучшее

В год своего столетия «Динамо» наверняка ожидало лучших результатов, нежели девятое место в РПЛ и вылет от тольяттинского «Акрона» в Кубке России. Ещё в прошлом году «бело-голубые» вели борьбу за победу в элите нашего футбола, завоевав в итоге бронзовые медали, а в решающем поединке со «Спартаком» всё решил промах «с точки» Дениса Фомина. Сандро Шварц, возглавивший «Динамо» с октября 2020 года, раскрыл для клуба Арсена Захаряна, Константина Тюкавина, а «бело-голубые» били собственные рекорды, начав позапрошлый сезон с трёх побед.

Есть будущее

Приход Славиши Йокановича на смену Сандро Шварцу летом 2022 года вызвал вопросы, но к чемпиону Сербии (Югославии) в качестве игрока и тренера они отпали к шестому туру. Именно в августе прошлого года «Динамо» обыграло «Спартак», впервые за 14 лет, благодаря голу второго бомбардира команды Константина Тюкавина, который наколотил за сезон 9 мячей. На один больше только у Фёдора Смолова. Любопытно, что третьим по количеству голов стал 20-летний Ярослав Гладышев, отличившийся пять раз, два из которых юный форвард «положил» в ворота «Химок». При этом четыре мяча Гладышев забил после выхода на замену. Не будем забывать и про Захаряна, который записал на свой счёт восемь голевых передач – ровно в два раза больше, нежели Смолов и тот же Гладышев, у которых набралось по четыре ассиста. Арсен стал вторым в РПЛ по количеству передач под удар, уступив только Промесу, который выполнил подобных передач на 11 больше. В целом у «Динамо» есть будущее.

100 лет не отметили

Однако результата ждали уже в этом сезоне. 100 лет – они такие, готовят к чему-то яркому, но в случае неудач приводят к разочарованию. Беды «Динамо» начались с 9 сентября. Три поражения кряду – от «Сочи», «Зенита» и «Ахмата» – и следом ничья с ЦСКА сделали своё дело. И несмотря на победу в заключительном туре первой части сезона над армейцами, «бело-голубые» уже выбыли из чемпионской гонки, а над будущим Йокановича повисла неопределённость. Экс-игрок «Челси» начал вторую часть сезона с победы над «Крыльями Советов», но затем последовал ряд неудач, включающий в себя «триллер» с «красно-белыми». Руководство не стало терпеть после домашних 0:3 от «Ахмата», отправив Йокановича в отставку.

Подопечные Лички забили трижды

В заключительном туре РПЛ «Оренбург», повторивший свой лучший результат в элите отечественного футбола, трижды огорчил «Динамо», сохранив свои ворота в неприкосновенности. Брайан Мансилья, Дмитрий Воробьёв и Лукас Вера в среднем забивали раз в полчаса. Вполне вероятно, что главный творец успеха «Оренбурга» Марцел Личка заберёт кого-то из них к себе в «Динамо». «Бело-голубые» заплатили за контракт одного из самых успешных наставников прошедшего сезона 1 млн долларов. Вместе с Личкой в «Динамо» перейдёт практически весь тренерский штаб «Оренбурга», за исключением Ильшата Айткулова и Платона Захарчука. Ожидается, что место главного тренера команды из края пуховых платков займёт Иржи Ярошик. Для Марцела Лички «Динамо» станет пятым клубом в тренерской карьере, а в качестве главного – вторым.

Обладатель Кубка Чехии, чемпион Беларуси и Суперкубка Беларуси приходит в «Динамо» за трофеями. И если в год столетия их добыть не удалось, то в новое столетие «бело-голубые» входят с серьёзными намерениями. Тем более что последний серьёзный трофей «Динамо» завоевало в сезоне-1994/95, взяв Кубок России.

Тренерская карьера Марцела Лички

Клуб Время работы Победы,% «Динамо-Брест» 12.08.2018-09.12.2019 72,92 «Оренбург» 28.08.2020 – 12.06.2023 57,26

Константин Лицин