Федотов: «ЦСКА - топ-клуб, прекрасно знаем, какие цели стоят перед нами»

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос о целях команды на следующий сезон.

«Следующая цель - чемпионство? В ЦСКА цели не обсуждаются. Мы только начинаем, двигаемся вперёд и вверх. ЦСКА - топ-клуб: прекрасно знаем, какие цели и задачи стоят перед клубом», - приводятся слова специалиста на страницах издания «Чемпионат».

Напомним, что Федотов занял пост главного тренера ЦСКА летом прошлого года, перейдя из «Сочи». В минувшем сезоне «армейцы» под руководством 56-летнего специалиста финишировали на втором месте в РПЛ и стали обладателями кубка России.