Терёхин: «Удивлюсь, если в следующем сезоне «Зенит» не станет чемпионом»

Экс-футболист московского «Локомотива» Олег Терёхин считает, что петербургский «Зенит» станет чемпионом России в следующем сезоне.

«Удивлюсь, если «Зенит» в следующем сезоне не станет чемпионом. «Зенит» - фаворит, у них такой ресурс, могут позволить себе хороших игроков», - передает слова Терехина Legalbet.

Напомним, что петербургский клуб в минувшем сезоне досрочно стал чемпионом России. Это чемпионство стало для подопечных Сергея Семака пятым подряд.

Второе место в Премьер-лиге занял московский ЦСКА, а тройку призеров замкнул еще один столичный клуб – «Спартак».