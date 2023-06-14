Игрок «Краснодара» Кривцов назвал сроки восстановления после травмы

Хавбек «Краснодара» Никита Кривцов рассказал о восстановлении после повреждения, полученного в апреле.

«Вернусь на поле уже в следующем сезоне, сейчас восстанавливаюсь после травмы. Пока даже не тренируюсь в общей группе», - передает слова полузащитника «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Никита принял участие в 20 поединках Российской премьер-лиги, в которых записал на свой счет шесть забитых мячей и одну результативную передачу.

По итогам минувшего розыгрыша чемпионата России краснодарский коллектив набрал 48 баллов и финишировал на шестой позиции в турнирной таблице.