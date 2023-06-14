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Шипицин: «Уход Ионова и Хуниора Алонсо – серьёзный минус для «Краснодара» эксклюзив

14 Июня 2023 • 10:31 Комментировать

Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался об уходе из «Краснодара» защитника Хуниора Алонсо и полузащитника Алексея Ионова.

- Я вообще не понимаю, почему не оставили в команде Ионова. В принципе, он на нормальном ходу, действует профессионально, режимит и полностью был готов ещё несколько лет помогать «Краснодару». Я бы, конечно, продлил с ним контракт, он добротный футболист и опытный, сейчас в России таких очень мало. «Краснодару» как раз опытных игроков и не хватает. Хуниор Алонсо мне тоже нравится, он хороший центральный защитник. Но я не работаю в клубе, и мне непонятно, в чём причина, почему он уходит. Может, человек просто в Европе поиграть хочет. А так, я считаю, уход Ионова и Алонсо – это очень серьёзный минус для «Краснодара» в следующем сезоне, тяжело будет заменить их. Посмотрим, кто придёт в команду кроме Эктова. Думаю, серьёзные трансферы ещё будут. Центр защиты точно укреплять надо. 

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Чемпионат России Алексей Ионов Евгений Шипицин РПЛ Хуниор Алонсо
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