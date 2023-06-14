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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стипиди: «Енисей» со своим загоном и «Родина» с тремя болельщиками не могли выйти в РПЛ» эксклюзив

14 Июня 2023 • 10:22 Комментировать

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл итоги переходных матчей между клубами РПЛ и Первой лиги, в которых «Факел» и «Пари НН» оказались сильнее «Енисея» и «Родины» соответственно.

- Я думаю, многие из журналистов «Матч ТВ» не разбираются в футболе. Они несут такую околесицу, что-то рассказывают, выдумывают… Последний тур чемпионата России был фикцией. Просто три команды разыгрывали не то, кто из них спасётся и кто вылетит, а то, кто будет больше отдыхать. «Пари НН», «Крылья Советов» и «Факел» решали, кто из них будет избавлен от переходных матчей. Я вам сказал, что «Крылья» дадут хороший бой «Спартаку» в последнем туре, – они его и дали, выиграли. А Нижний Новгород и Воронеж особенно не переживали, что попали в стыки. Кому они могли там проиграть?

«Родина» выиграла ответный стыковой матч только из-за того, что «Пари НН» решил поиграть в кошки-мышки. Это было дело случая. Ну какая «Родина», у которой три болельщика, могла попасть в Премьер-лигу, обыграв команду Премьер-лиги? И как мог пройти туда «Енисей», который играет в своём загоне? Я так называю его манеж, где футболисты не могут дышать нормально и играют на искусственном поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Чемпионат России Енисей РПЛ Родина Москва Павел Стипиди Пари НН Первая лига
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