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Названа сумма, какую «Бешикташ» готов потратить на Кузяева

14 Июня 2023 • 10:18 Комментировать

Стамбульский «Бешикташ» проявляет заинтересованность в трансфере полузащитника петербургского «Зенита» Далера Кузяева. Журналистам Fotomac стали известны условия, которые турки предлагают россиянину.

По данным источника, в Турции заработная плата 30-летнего хавбека может составить от 1,8 до 2,2 миллиона евро в год. За трансфер Далера «Бешикташ» готов заплатить «сине-бело-голубым» 2,5 млн евро. При этом, согласно оценке Transfermarkt, стоимость Кузяева составляет десять миллионов.

Полузащитник выступает за клуб из Санкт-Петербурга с 2017 года. В минувшем сезоне Далер принял участие в 35 поединках во всех турнирах, забил пять голов и отдал семь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Бешикташ Далер Кузяев
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