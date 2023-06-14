Названа сумма, какую «Бешикташ» готов потратить на Кузяева

Стамбульский «Бешикташ» проявляет заинтересованность в трансфере полузащитника петербургского «Зенита» Далера Кузяева. Журналистам Fotomac стали известны условия, которые турки предлагают россиянину.

По данным источника, в Турции заработная плата 30-летнего хавбека может составить от 1,8 до 2,2 миллиона евро в год. За трансфер Далера «Бешикташ» готов заплатить «сине-бело-голубым» 2,5 млн евро. При этом, согласно оценке Transfermarkt, стоимость Кузяева составляет десять миллионов.

Полузащитник выступает за клуб из Санкт-Петербурга с 2017 года. В минувшем сезоне Далер принял участие в 35 поединках во всех турнирах, забил пять голов и отдал семь результативных передач.