Бабаев: «У ЦСКА есть намётки по трансферам»

Роман Бабаев, который является генеральным директором московского ЦСКА, рассказал о планах «армейского» клуба на летнее трансферное окно.

«У ЦСКА есть намётки по трансферам. Понятно, что сейчас ситуация очень непростая. Но надеюсь, что будут точечные усиления», - приводит слова руководителя издание «Чемпионат».

По итогам минувшего розыгрыша Российской премьер-лиги ЦСКА под руководством главного тренера Владимира Федотова финишировал на втором месте в турнирной таблице. Кроме того, «армейский» коллектив стал триумфатором Кубка России, победив в суперфинале турнира «Краснодар» (1:1, 6:5 – по пенальти).