Немецкий защитник может перейти в ЦСКА

Футбольный агент Эрсин Акан, который представляет интересы защитника «Вероны» Корая Гюнтера, высказался относительно возможного переезда своего подопечного в чемпионат России.

«Гюнтер может перейти в ЦСКА. Его жена родила ребенка, и с ним все в порядке, они находятся вместе. ЦСКА - это большой клуб, который подходит игроку. Кораю нравится Москва», - приводятся слова представителя футболиста на станицах «Спорт-Экспресса».

В минувшем сезоне 28-летний немецкий защитник принял участие в 23 поединках чемпионата Италии, в которых забил гол, сделал результативную передачу и получил пять желтых карточек.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Гюнтера в 4,5 миллиона евро.