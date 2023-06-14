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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Малком объяснил, почему остался в «Зените»

14 Июня 2023 • 09:12 Комментировать

Форвард петербургского «Зенита» Малком рассказал, почему решил остаться в российском клубе, несмотря на возможность приостановить контракт.

«Я принял решение остаться, поскольку руководство оказало мне максимальное доверие. Мне сказали, что я смогу уйти в любой момент, если ситуация коснется меня и моей семьи. Конечно, мы все хотим мира. Ситуация с исключением из еврокубков сильно повлияла на нас», - приводит слова легионера UOL.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в 2019 году. В минувшем сезоне Российской премьер-лиги бразилец поучаствовал в 27 матчах и отметился 23 забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Малком Филипе
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