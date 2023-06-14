Малком объяснил, почему остался в «Зените»

Форвард петербургского «Зенита» Малком рассказал, почему решил остаться в российском клубе, несмотря на возможность приостановить контракт.

«Я принял решение остаться, поскольку руководство оказало мне максимальное доверие. Мне сказали, что я смогу уйти в любой момент, если ситуация коснется меня и моей семьи. Конечно, мы все хотим мира. Ситуация с исключением из еврокубков сильно повлияла на нас», - приводит слова легионера UOL.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в 2019 году. В минувшем сезоне Российской премьер-лиги бразилец поучаствовал в 27 матчах и отметился 23 забитыми мячами.