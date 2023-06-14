Малком прокомментировал вызов в сборную Бразилии

Лидер атакующей линии петербургского «Зенита» Малком высказался о возвращении в ряды национальной сборной Бразилии.

«Очень рад возвращению. С самого детства все игроки мечтают выступать за сборную страны. Я счастлив новой возможности проявить себя после отличного сезона в «Зените». Сейчас ощущаю себя более подготовленным», - передает слова нападающего «сине-бело-голубых» UOL.

Напомним, что в нынешнем месяце сборная России проведет два товарищеских поединка против африканских сборных.

По итогам прошлого сезона РПЛ Малком стал лучшим бомбардиром. 26-летний форвард отметился 23 голами и семью ассистами в 27 встречах.