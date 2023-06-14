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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Малком прокомментировал вызов в сборную Бразилии

14 Июня 2023 • 08:42 Комментировать

Лидер атакующей линии петербургского «Зенита» Малком высказался о возвращении в ряды национальной сборной Бразилии.

«Очень рад возвращению. С самого детства все игроки мечтают выступать за сборную страны. Я счастлив новой возможности проявить себя после отличного сезона в «Зените». Сейчас ощущаю себя более подготовленным», - передает слова нападающего «сине-бело-голубых» UOL.

Напомним, что в нынешнем месяце сборная России проведет два товарищеских поединка против африканских сборных.

По итогам прошлого сезона РПЛ Малком стал лучшим бомбардиром. 26-летний форвард отметился 23 голами и семью ассистами в 27 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная Бразилии Малком Филипе
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