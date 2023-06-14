Малком: «Барселона» была мостом для трансфера в «Зенит»

Форвард петербургского «Зенита» и сборной Бразилии Малком высказался о периоде карьеры в каталонской «Барселоне».

«У меня были возможности, которые я не использовал. Однако считаю, что выбор тренера был справедлив. Сейчас же я счастлив в «Зените», здесь меня отлично приняли. «Барселона» была для меня мостом для трансфера в «Зенит». Я доволен», - передает слова бразильского нападающего UOL.

Малком перебрался в петербургский клуб в 2019 году. Сумма сделки составила 40 миллионов евро. В прошлом сезоне нападающий принял участие в 27 поединках за «Зенит», в которых отметился 23 забитыми мячами.