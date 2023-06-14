Джорджевич: «Раньше думал о получении российского паспорта, но сейчас не надо»

Нападающий «Сочи» Лука Джорджевич ответил на вопрос о возможном получении российского паспорта.

«Сейчас не надо. Когда-то было раньше, я думал об этом, когда лимит был жёсткий. Но тогда я ещё не играл в сборной Черногории. А сейчас нет смысла. Нравится ли мне жить в России? Да», - приводятся слова форварда на страницах издания «РБ Спорт».

В чемпионате России Джорджевич поиграл за петербургский «Зенит», московский «Локомотив» и тульский «Арсенал».

В прошлом сезоне черногорец поучаствовал в 13 матчах Премьер-лиги, отметившись двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.