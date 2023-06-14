Джорджевич ответил, хочет ли играть за сборную России

Черногорский нападающий Лука Джорджевич, который в прошлом сезоне защищал цвета «Сочи», ответил на вопрос о возможном выступлении за сборную России.

«Хотел бы играть за сборную России? Нет. Когда был совсем молодой? Я играл за сборную Черногории. Для меня это было очень важно. Потом в сборной не получилось всё, как я ожидал», - передает слова Джорджевича издание «РБ Спорт».

В чемпионате России нападающий известен по выступлениям за тульский «Арсенал» и московский «Локомотив».

В прошлом сезоне Джорджевич принял участие в 13 поединках Премьер-лиги, забил два мяча и отдал две результативные передачи.