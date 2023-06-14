Итальянский клуб нацелился на легионера «Зенита»

Полузащитник петербургского «Зенита» Вильмар Барриос может перебраться в Италию. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Джанлука ди Марцио, в услугах колумбийского опорника заинтересован генуэзский «Дженоа». Итальянцы предпримут попытку заполучить хавбека этим летом.

Барриос выступает за «сине-бело-голубых» с 2019 года. Вместе с петербургским коллективом полузащитник пять раз становился чемпионом РПЛ, дважды брал суперкубок и один раз – кубок страны.

В минувшем сезоне южноамериканец принял участие в 28 поединках Премьер-лиги, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.