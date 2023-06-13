В сборной Камеруна заявили, что отказались от игры с Россией не из-за политических причин

Блез Джунан, занимающий пост генерального секретаря сборной Камеруна, назвал истинную причину, по которой эта африканская команда не проведёт в июне игру против сборной России. Об этом матче, напомним, ходило много разговоров, но ему так и не суждено состояться 15 июня.

«Была у этого другая причина. После матча с Мексикой нашей команде нужно прояснить кое-что очень важное и усерднее готовиться к более статусным матчам», - сказал Джунан Sport24.

Он добавил, что «неукротимым львам» пришлось отменить не только планируемый матч с россиянами, но и запланированный на 12 июня матч со сборной Кении.