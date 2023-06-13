Пятибратов: «Получаю разные предложения, в том числе из РПЛ»

Бывший наставник воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов признал, что получает различные предложения, причем частично даже от клубов РПЛ. Он твердо заверил, что вскоре намерен вернуться к своей привычной деятельности, а разлука с футболом будет короткой. Пятибратов покинул клуб совсем недавно - в последний день апреля. Он проработал лишь семь месяцев, заменив прошлой осенью Олега Василенко.

- Мне поступают различные приглашения от нескольких клубов из РПЛ и ФНЛ. К тому же есть вариант работы за границей, но там переговоры только начались. Это будет Европа. Страну назвать не могу, - цитирует слова Пятибратова Sport24.