Карпин рассказал, по какому показателю Песьяков – лучший вратарь РПЛ

Наставник «Ростова» Валерий Карпин рассказал, что основной голкипер дончан Сергей Песьяков является лучшим вратарём в РПЛ по игре ногами.

«Не слаб ли Сергей в игре ногами? Он самый сильный вратарь в РПЛ по игре ногами. Но для вас тот вратарь хорошо играет ногами, кто далеко и сильно выбивает мяч», - цитирует Карпина Sport24.

Напомним, что минувший сезон «Ростов» завершил вне тройки лидеров, заняв четвёртое место. На счету Песьякова в рамках сезона 38 сыгранных матчей, в которых он пропустил 55 мячей. В семи из них он оставил свои ворота на замке.