Польский защитник «Спартака» Мацей Рыбус близок к переходу в вернувшийся в РПЛ казанский «Рубин». Новостью делится отечественный инсайдер Иван Карпов.

По его информации, 33-летний поляк уже близок к договорённости с казанским клубом. Но также на него есть ещё два претендента – «Пари НН», о котором мы уже сообщали ранее. И ещё один поднявшийся в РПЛ по итогам сезона клуб – калининградская «Балтика».

Также, по словам Карпова, прямо сейчас идёт процедура расторжения контракта между польским игроком и «Спартаком».

Зарплата поляка в команде Рашида Рахимова, предположительно, составит 35 млн руб. в год или около 3 млн в месяц.