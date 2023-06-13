Масалитин не верит в то, что Дзагоев ещё вернётся в РПЛ

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин не верит в то, что Алан Дзагоев еще сможет вернуться в высший свет российского футбола. Сегодня стало известно, что казанский «Рубин», вернувшийся в высшую лигу российского футбола, тем не менее, не станет продлевать с ним контракт. Масалитин считает, что это был последний шанс Дзагоева вернуться в РПЛ.

- Я думаю, что клубы РПЛ — нет, а вот Первая лига — может быть. Та же «Алания», к примеру, подпишет его как играющего тренера. Все-таки у него есть имя и корни есть определенные. У него есть опыт, который надо передать молодым, - цитирует слова Масалитина Газета.Ru.