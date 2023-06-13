Владимир Габулов оценил Личку как возможного тренера «Динамо»

Бывший голкипер столичного «Динамо» Владимир Габулов оценил последние новости о том, что Марцел Личка может возглавить «бело-голубых». Этот специалист, напомним, работает в России уже третий год и прекрасно знает РПЛ.

«Оренбург» при нём показывал приносящий результат футбол, это не зависело даже от уровня соперника. Только под видение футбола, которое транслирует Личка, необходимы футболисты определенного уровня и «Динамо» потребуется качественное усиление состава», - рассказал Габулов «Чемпионату».

Минувший сезон «Оренбург» Лички завершил на седьмом месте, повторив клубный рекорд. А вот «Динамо» полностью провалило сезон, заняв девятое место.