Джорджевич назвал свой лучший период в «Зените»

Бывший нападающий «Зенита» Лука Джорджевич высказался о своём лучшем периоде в питерском клубе. Им форвард считает время, когда питерцев тренировал румынский специалист Мирча Луческу.

«При Луческу я думал, что будут продолжать играть в «Зените». Но этот тренер остался лишь на год, а после приехал Роберто Манчини и настала совсем другая ситуация», - цитирует Джорджевича «РБ Спорт».

Напомним, что Луческу возглавлял «Зенит» в сезоне-2016/17. По итогам сезона питерцы заняли лишь третье место в турнирной таблице.

Ранее агент Джорджевича высказался о будущем черногорского форварда.