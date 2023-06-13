Масалитин осторожен в отношении перспектив Лички в «Динамо»

Бывший бомбардир московского ЦСКА Валерий Масалитин сдержанно относится к перспективам Марцела Лички в «Динамо», которое всерьез рассматривает фигуру этого наставника в качестве будущего тренера клуба.

По мнению Масалитина, он не уверен, что подход, который применяет Личка в «Оренбурге», будет столь же адекватным в отношении московского клуба. Особенно если специалисту не предоставят должного времени.

- он в «Динамо» должен приходить со своей схемой. А эта схема немножко отличается от того, что есть в «Динамо». Значит, либо надо будет приглашать новых игроков, либо переучивать. Как долго, когда это даст результат — не знаю, - цитирует слова Масалитина Газета.Ru.