Трошечкин рассказал о проблемах с возвращением в состав после травмы

Александр Трошечкин, полузащитник «Ахмата», поделился своими проблемами, связанными с возвращением в основной состав команды после периода травмы, а также затронул свои интересы вне футбола.

Он отметил, что экс-тренер «Ахмата» Андрей Талалаев высказался о нем положительно, отметив его интеллект и интересы в различных областях, включая живопись и фольклор.

«Про живопись вряд ли можно со мной говорить. Про народный фольклор, наверное, можно», – сказал Трошечкин в эфире «Матч ТВ».

Говоря о футболе, Трошечкин отметил, что каждый тренер имеет свое видение игры, и под руководством Сергея Ташуева его игровая форма могла понизиться, особенно учитывая проблемы с травмами.