Обольский отказал греческому клубу

Бывший нападающий московского «Динамо» Николай Обольский, который сейчас выступает в Испании за клуб «Культураль Леонеса», отказал неназванному греческому клубу. 26-летний футболист хочет продолжить играть в Испании, сообщил спортивный юрист Дмитрий Кигинько.

«Греки его очень хотели, два дня шли переговоры, но Николай хочет подождать варианты в Испании. В «Культураль Леонесе» его также хотят продлить», - пояснил «РБ Спорту» Кигинько.

Обольский перебрался в Испанию ещё в 2020 году. Помимо нынешнего клуба, с 2020 по 2021 годы он выступал за клуб «Баракальдо».

До переезда в Испанию воспитанник тульского «Арсенала» и «Динамо» выступал за основу и дубль «бело-голубых», а также уходил в аренду в «Сочи» и «Нижний Новгород».