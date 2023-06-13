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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Обольский отказал греческому клубу

13 Июня 2023 • 22:18 Комментировать

Бывший нападающий московского «Динамо» Николай Обольский, который сейчас выступает в Испании за клуб «Культураль Леонеса», отказал неназванному греческому клубу. 26-летний футболист хочет продолжить играть в Испании, сообщил спортивный юрист Дмитрий Кигинько.

«Греки его очень хотели, два дня шли переговоры, но Николай хочет подождать варианты в Испании. В «Культураль Леонесе» его также хотят продлить», - пояснил «РБ Спорту» Кигинько.

Обольский перебрался в Испанию ещё в 2020 году. Помимо нынешнего клуба, с 2020 по 2021 годы он выступал за клуб «Баракальдо».

До переезда в Испанию воспитанник тульского «Арсенала» и «Динамо» выступал за основу и дубль «бело-голубых», а также уходил в аренду в «Сочи» и «Нижний Новгород».

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Евро-Футбол.Ру,
Николай Обольский Культураль Леонеса
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