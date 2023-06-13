Корнаухов прокомментировал слухи о назначении Лички в «Динамо»

Олег Корнаухов, который ранее играл за ЦСКА, поделился своим мнением относительно грянувших слухов о назначении Марцела Лички на пост главного тренера московского клуба «Динамо».

Корнаухов подчеркнул, что слухи о тренерских переменах всегда сопровождают межсезонье. Он также выразил уважение к тому, что Личка сделал с «Оренбургом» и построил команду, играющую в привлекательный футбол. Если будет хорошее предложение, то, по мнению Корнаухова, клубы смогут договориться.

«Вспомните, как «Оренбург» сыграл с «Зенитом»? 0:8. Но Личка все равно не отступал от своей игры», – сказал Корнаухов в эфире «Матч ТВ».