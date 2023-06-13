Непомнящий: «В «Спартаке» нет стабильности»

Российский специалист Валерий Непомнящий считает, что «Спартак» провел очень нестабильный сезон, хотя и закончил его явно выше, чем годом ранее. По его мнению, первую половину закончившегося чемпионата московский клуб под руководством нового тренера Гильермо Абаскаля провел явно лучше, чем вторую. Напомним, что московский «Спартак» завоевал бронзовые медали закончившегося сезона в российской Премьер-Лиге.

- Как только после зимней паузы давление стало усиливаться, в тренерском штабе возникла нервная обстановка, и это передалось футболистам. Нет стабильности, нет спокойствия, нет уверенности в «Спартаке», - считает Непомнящий, слова которого цитирует Vprognoze.ru.