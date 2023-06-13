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«Црвена Звезда», вероятно, не выкупит Раконьяца у «Локомотива»

13 Июня 2023 • 22:06 Комментировать

Нападающий «Локомотива» Марко Раконьяц, вероятно, не будет продан чемпиону Сербии, белградской «Црвене Звезде».

Как сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на представителя футболиста Игора Глушевича, причина в том, что в сербском клубе просили игрока сменить своего агента.

«Гендиректор клуба требовал сменить агента и оказал давление на моих футболистов Марко Николашевича и Йована Миладиновича. То же самое происходит и с Марко Раконьяцем, но он также отказывается сменить агента. Так что, вероятно, клуб не выкупит его», - заявил Глушевич .

Как добавил агент, он уже сообщил о такой ситуации «Локомотиву».

Контракт черногорского нападающего с «железнодорожниками» действует до лета 2026 года. В аренде в Себрии Раконьяц провёл вторую половину минувшего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Црвена Звезда Игор Глушевич Марко Раконьяц
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