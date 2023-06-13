Бояринцев видит в Личке будущего тренера «Динамо»

Главный тренер саратовского «Сокола» Денис Бояринцев порассуждал о будущем своего коллеги по цеху Марцела Лички, этого специалиста, возглавляющего «Оренбург», активно сватают в московское «Динамо».

«Оренбург» при Личке демонстрирует хороший футбол и результат. Подошел бы он «Динамо»? Думаю, что это хорошая кандидатура для них – в высшем дивизионе он себя зарекомендовал», - цитирует Бояринцева «Матч ТВ».

Бояринцев добавил, что сейчас один успешный бывший тренер «Оренбурга» уже трудится в московском топ-клубе. Имя ему – Владимир Федотов, в минувшее воскресенье он взял у руля ЦСКА первый трофей, Кубок России.