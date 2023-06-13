Бояринцев рассказал, при каком условии «Спартак» будет бороться за чемпионство с «Зенитом»

Главный тренер саратовского «Сокола» Денис Бояринцев высказался о возможной борьбе «Спартака» с «Зенитом» за чемпионство в новом сезоне РПЛ.

«Если петербургский клуб сейчас покинет ряд легионеров, думаю, «Спартаку» будет проще конкурировать с «Зенитом». Даже в том составе, который сейчас есть у «красно‑белых», — приводит слова Бояринцева «Матч ТВ».

При этом специалист считает, что если команда хочет бороться за высокие позиции, то всегда обязана усиливать свой состав, даже при таких ограниченных возможностях, как сейчас.

В сезоне-2022/23 «Зенит» стал чемпионом России, а «Спартак» финишировал на третьей позиции, отстав от «сине-бело-голубых» на 16 очков.