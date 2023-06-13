Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
17000 ₽ Получить
10000 ₽ Получить
100000 ₽ Получить
10000 ₽ Получить
15000 ₽ Получить
1000 ₽ Получить
20000 ₽ Получить
7000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бояринцев рассказал, при каком условии «Спартак» будет бороться за чемпионство с «Зенитом»

13 Июня 2023 • 21:40 Комментировать (1)

Главный тренер саратовского «Сокола» Денис Бояринцев высказался о возможной борьбе «Спартака» с «Зенитом» за чемпионство в новом сезоне РПЛ.

«Если петербургский клуб сейчас покинет ряд легионеров, думаю, «Спартаку» будет проще конкурировать с «Зенитом». Даже в том составе, который сейчас есть у «красно‑белых», — приводит слова Бояринцева «Матч ТВ».

При этом специалист считает, что если команда хочет бороться за высокие позиции, то всегда обязана усиливать свой состав, даже при таких ограниченных возможностях, как сейчас.

В сезоне-2022/23 «Зенит» стал чемпионом России, а «Спартак» финишировал на третьей позиции, отстав от «сине-бело-голубых» на 16 очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Денис Бояринцев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
17000 ₽ Получить
10000 ₽ Получить
100000 ₽ Получить
10000 ₽ Получить
15000 ₽ Получить
1000 ₽ Получить
20000 ₽ Получить
7000 ₽ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Aclark
13 Июня 2023 в 21:53
Ni pri kakom. Rech idet ob dvorovoi komande!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Июня
22:36 · Россия. Премьер-лига
Джорджевич назвал свой лучший период в «Зените»
22:34 · Россия. Премьер-лига
Масалитин осторожен в отношении перспектив Лички в «Динамо»
22:19 · Россия. Премьер-лига
Трошечкин рассказал о проблемах с возвращением в состав после травмы
22:18 · Россия. Премьер-лига
Обольский отказал греческому клубу
22:13 · Россия. Премьер-лига
Корнаухов прокомментировал слухи о назначении Лички в «Динамо»
22:08 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий: «В «Спартаке» нет стабильности»
22:06 · Россия. Премьер-лига
«Црвена Звезда», вероятно, не выкупит Раконьяца у «Локомотива»
21:58 · Россия. Премьер-лига
«Ростову» интересен опытный полузащитник «Факела» слухи
21:50 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев видит в Личке будущего тренера «Динамо»
21:44 · Россия. Первая лига
В тульском «Арсенале» не знают, останется ли Сторожук у руля клуба дальше
21:40 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев рассказал, при каком условии «Спартак» будет бороться за чемпионство с «Зенитом» 1
21:25 · Россия. Премьер-лига
Бышовец: «Малком отвечает всем требованиям лучшего игрока РПЛ»
21:24 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий объяснил, как действия Абаскаля вредят «Спартаку»
21:16 · Россия. Премьер-лига
Дзагоев сообщил, что Рахимов хочет сохранить его в «Рубине»
21:08 · Россия. Премьер-лига
Карпин: Много пенальти на Комличенко? Ещё 5-6 штук не поставили 1
Все новости
Рекомендуем