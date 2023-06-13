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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Непомнящий объяснил, как действия Абаскаля вредят «Спартаку»

13 Июня 2023 • 21:24 Комментировать

Известный тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о работе наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Абаскаля хвалят за отличную тактическую подготовку команды. За то, что она готова менять схему по нескольку раз за матч. Но я не считаю это позитивным моментом», — заявил Непомнящий Vprognoze.

Как считает эксперт, если не работает план «А», то всегда должен быть запасной вариант, но использовать еще несколько вариаций не стоит. Абаскаль слишком часто меняет задачи игроков, поэтому они не понимают, что им делать на поле, отметил тренер. Непомнящий подытожил, что из-за такого поведения Абаскаля у команды нет стабильности и уверенности.

По итогам сезона-2022/23 «Спартак» занял третье место в турнирной таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Непомнящий Гильермо Абаскаль
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