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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дзагоев сообщил, что Рахимов хочет сохранить его в «Рубине»

13 Июня 2023 • 21:16 Комментировать

Полузащитник Алан Дзагоев ответил на вопрос о своём будущем в «Рубине».

«Контракт заканчивается со дня на день, но до сих пор конкретного ответа мне никто не дал. С главным тренером Рахимовым я общался: он хочет, чтобы я остался», — приводит слова Дзагоева издание «Чемпионат».

В минувшем сезоне 32-летний хавбек принял участие в 20 матчах Первой лиги, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал в свой актив две результативные передачи.

Напомним, по итогам прошедшего сезона казанский «Рубин» выиграл Первую лигу и вернулся в элитный российский дивизион, из которого вылетел год назад.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Рашид Рахимов Алан Дзагоев
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