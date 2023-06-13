Дзагоев сообщил, что Рахимов хочет сохранить его в «Рубине»

Полузащитник Алан Дзагоев ответил на вопрос о своём будущем в «Рубине».

«Контракт заканчивается со дня на день, но до сих пор конкретного ответа мне никто не дал. С главным тренером Рахимовым я общался: он хочет, чтобы я остался», — приводит слова Дзагоева издание «Чемпионат».

В минувшем сезоне 32-летний хавбек принял участие в 20 матчах Первой лиги, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал в свой актив две результативные передачи.

Напомним, по итогам прошедшего сезона казанский «Рубин» выиграл Первую лигу и вернулся в элитный российский дивизион, из которого вылетел год назад.