Карпин: Много пенальти на Комличенко? Ещё 5-6 штук не поставили

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос о большом количестве назначенных пенальти на форварде команды Николае Комличенко.

«90% наших пенальти были назначены только после рекомендаций от VAR. Есть ведь разница? А для остальных ее нет. Признали, что все пенальти на Комличенко, кроме одного, были назначены верно», — приводит слова Карпина Sport24.

При этом специалист признался, что, по его мнению, на Комличенко не было поставлено еще пять-шесть одиннадцатиметровых.

В прошедшем сезоне 27-летний нападающий забил 12 голов и отдал 14 результативных передач в 33 матчах с учетом всех турниров.