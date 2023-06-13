Спортивный директор итальянской «Вероны» Франческо Маррокку в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о будущем форварда Адольфа Гайча.

Напомним, 24-летний аргентинец перебрался в «Верону» минувшей зимой на правах аренды, контракт футболиста принадлежит ЦСКА.

«Выкуп Гайча не являлся обязательным, в случае сохранения прописки в Серии А. Вскоре мы примем решение о его будущем», — заявил Маррокку.

Во второй части сезона футболист принял участие в 16 матчах чемпионата Италии, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал в свой актив одну результативную передачу.

Контракт Гайча с ЦСКА рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 1,8 млн евро.