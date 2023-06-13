Чемпион Дании в сезоне-2022/23 «Копенгаген» выкупил бывшего форварда «Спартака» Джордана Ларссона у немецкого «Шальке». Об этом второй клуб-неудачник прошедшего сезона Бундеслиги сообщил в своих официальных соцсетях.

Напомним, что Ларссон был отправлен в датский топ-клуб «Шальке» в аренду. Во второй половине минувшего сезона на его счету 16 проведённых матчей, в которых ему удалось отличиться шестью забитыми мячами.

Молодой швед, выступавший за «Спартак» с 2019 года, перебрался в «Шальке» в 2022 году.