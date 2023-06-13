Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов поделился информацией о своём будущем.

«Я продолжу работу в «Сочи» в следующем сезоне. Будем стараться прогрессировать дальше», — цитирует Хохлова «Спорт-Экспресс».

47-летний специалист стал новым главным тренером «Сочи» в апреле, сменив Курбана Бердыева. Под руководством Хохлова южный клуб провел восемь матчей, в которых потерпел пять поражений, одержал две победы и один раз сыграл вничью.

В сезоне-2022/23 «Сочи» финишировал на десятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, собрав в своей копилке 38 зачетных баллов за 30 игр.