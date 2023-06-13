Екатеринбургский «Урал» может пополнить полузащитник азербайджанского клуба «Карабах» Марко Янкович.

Как сообщает Metaratings со ссылкой на свои источники, уральский клуб уже ведёт с азербайджанцами переговоры по игроку.

27-летний черногорец присоединился к «Карабаху» летом прошлого года. За весь сезон он провёл 40 матчей во всех официальных турнирах, в которых ему удалось отличиться двумя голами и восемью ассистами. Семь из восьми голевых передач он оформил в рамках национального чемпионата.

Transfermarkt оценивает игрока в 500 тыс. евро.