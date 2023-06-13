Хохлов — о десятом месте «Сочи»: «Я бы не стал называть это провалом»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов поделился комментарием о результатах команды в прошедшем сезоне.

«Результатом не всегда были довольны. В большей степени мы довольны своей игрой. Можно ли назвать результат «Сочи» провальным по сравнению с прошлым сезоном? Нет. Я бы не стал называть это провалом», — приводит слова Хохлова издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, 47-летний специалист возглавил «Сочи» в апреле, сменив на посту главного тренера Курбана Бердыева.

По итогам сезона-2022/23 южане заняли десятое место в турнирной таблице чемпионата России, сумев набрать 38 очков в 30 играх.