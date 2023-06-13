Дзагоев подвёл итоги сезона в «Рубине»

Полузащитник казанского «Рубина» Алан Дзагоев подвёл итоги в составе чемпиона Первой лиги. Напомним, что в «Рубине» Дзагоев оказался осенью прошлого года, подписав краткосрочный контракт.

«Своё выступление я считаю успешным, я достаточно сыграл матчей — около 70% от всех возможных. Можно сказать, что всё сложилось удачно», - рассказал Дзагоев для «Чемпионата».

В целом для команды 33-летний полузащитник оценил сезон как положительный, так как «Рубин» полностью выполнил изначально поставленную задачу.

Напомним, во вторник днём стало известно, что Дзагоев стал свободным агентом.