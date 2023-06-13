Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о причинах, по которым клуб не стал пытаться заявляться для участия в РПЛ.

– Недавно вы сказали, что вас не допустят до стыков без системы Fan ID, однако «Пари НН» и «Родина» играют свои переходные матчи без карты болельщика.

– Может быть, изменили соответствующее положение. Этот вопрос рассматривался на одном совещании руководителей РФС. Если не ошибаюсь, Алаев выступил с предложением пересмотреть этот пункт.

– Наверное, вы бы успели оборудовать стадион соответствующим оборудованием.

– У «Родины« ситуация простая. Они заявляли стадион «Динамо», а там есть Fan ID.

– С прицелом на будущее вы будете заранее оснащать стадион этой системой?

– Надо вкатиться в сезон и понять наши перспективы. Пока надо решить проблему комплектования команды, некоторые игроки уже ушли. Вопрос выхода в РПЛ остаётся, мы намерены играть в высшей лиге.

– Когда вы планируете вернуться к вопросу со стадионом?

– Зимой будут понятны наши перспективы, будет время – обсудим, – сказал Гаджиев.