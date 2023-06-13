Гаджиев не знает, сможет ли Личка помочь «Динамо»

Известный функционер Гаджи Гаджиев ответил на вопрос, получится ли у Марцела Лички в столичном «Динамо», если он возглавит клуб.

«Личка провел хороший сезон в «Оренбурге» Но никто не знает, сможет ли он помочь «Динамо». Я тоже не знаю ответа на этот вопрос», — цитирует Гаджиева «Газета.Ру».

Напомним, незадолго до окончания сезона «Динамо» уволило Славишу Йокановича с поста главного тренера команды. Ранее в СМИ появилась информация о возможном назначении наставника «Оренбурга» Марцела Лички в стан «бело-голубых».

По итогам сезона-2022/23 «Оренбург» стал седьмым в РПЛ, «Динамо» оказалось девятым.