Гунько рассказал, почему сменил в Армении три клуба за три года

Российский тренер Дмитрий Гунько, работающий в Армении уже почти три года, сменил за этот период три команды. Специалист рассказал, почему ушел из каждой из них и как он на настоящий момент оказался в «Урарту». С эти клубом Гунько, напомним, оформил «золотой дубль» в прошедшем сезоне, став чемпионом и обладателем Кубка страны.

«С «Ноа» я взял серебро чемпионата Армении, руководству это не понравилось. С клубом «Арарат-Армения» я тоже не решил задачу и не стал чемпионом, очка не хватило. И в тот раз контракт на год со мной не продлили справедливо и понятно почему. Третьей появилась команда «Урарту», и с ней мы решили задачу», - рассказал специалист Bobsoccer.

Гунько не планирует покидать Армению